Hamstra (PvdA) over lijsttrekkerschap: "Ik vind het een enorme eer"

Daarbij moet volgens haar gekeken worden naar de plaats van die waarden in deze tijd. "We organiseren hier nog veel met elkaar, we willen graag lokaal kopen, hoe zetten we dat in een nieuwe tijd?"

CDA naar PvdA

Hamstra komt uit een CDA-familie, maar koos voor de PvdA. Zelf vindt ze dat geen vreemde stap. "De sociaaldemocratie ligt heel dichtbij wat ik heb meegekregen in het geloof. Als je kijkt naar waarden zoals aandacht hebben voor je naasten, gelijke kansen en dingen samen doen, dan is het eigenlijk een logische keuze."

De achtergrond in het geloof heeft volgens haar juist bijgedragen aan haar keuze. "Ik denk alleen niet dat je het geloof beslist in het politieke debat moet hebben, maar het zijn wel de waarde waarmee je bent opgegroeid, die je uiteindelijk ertoe drijven om zoiets te doen."

GroenLinks

Landelijk wordt al langere tijd gesproken over nauwere samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks. Niet iedereen kan zich daar in vinden en ook Hamstra is geen voorstander van een links blok met GroenLinks in de Staten.

"Als je nu naar Fryslân kijkt hebben we prachtige voorbeelden waarin we samenwerken, in de Waadhoeke sociaal-links, maar ook in de Staten waar een heel mooi sociaaldemocratisch verhaal staat. Laat het daar maar gebeuren", vindt ze. Maar wel tot zo ver en niet verder: Als je zegt laten we vandaag maar fuseren, dan nee."

In plaats van de nadruk op een nauwere samenwerking met GroenLinks houdt Hamstra de opties liever open. "We werken ook wel eens samen met D66, of met de SP."