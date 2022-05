Recensie Schindler's List: Vrijheid is alles!

Regisseur Theo Smedes weet wat hij wil. Ondanks alle coronategenslag heeft hij volgehouden. Schindler's List moest op de planken komen. Helemaal nu, in deze tijd met Oekraïne zo dichtbij. Gelukkig waren de meeste vrijwilligers nog beschikbaar. Toch moet het niet makkelijk zijn geweest om na twee jaar uitstel alles weer op het spoor te krijgen. Bijvoorbeeld om de beoogde hoofdrolspeler in te wisselen voor een ander. In goed overleg, zo heet dat dan, maar natuurlijk ook met frustratie.

Nu is Jitze Grijpstra, die de rol van Oskar Schindler, toegewezen kreeg natuurlijk niet de eerste de beste. Hij kreeg onder andere een Gouden Gurbe voor zijn hoofdrol in het openluchtspel Turks Fruit. De souplesse waarmee hij dit keer de hoofdpersoon op de planken zet, verdient waardering.

Klappen

Het verhaal van Oskar Schindler is met name bekend geworden door de film van Steven Spielberg. Schindler liet Joden uit het concentratiekamp als goedkope arbeidskrachten in zijn fabriek werken. In beginsel leek hij daarmee een gewone oorlogsprofiteur, maar uiteindelijk wist hij meer dan duizend Joden van de dood te redden.

Daarvoor sluit Schindler een discutabele overeenkomst met de SS-Hauptsturmführer van het concentratiekamp Amon Göth. Herman Tichelaar zet die 'barbaar' wel heel realistisch op de planken. Voor Omrop Fryslân vertelde Tichelaar dat hij het karakter van deze man uitgebreid had bestudeerd. Een harde man die er plezier in had om gevangenen te mishandelen. Tichelaar doet dat ook in zijn stuk. Zonder moderatie met zijn medespelers. De klappen en schoppen lijken soms echt pijn te doen....