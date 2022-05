Smit kan niet meer stuk in Leeuwarden: "Dit zijn de momenten waar je het voor doet"

Smit kon zijn doelpunt vieren met het publiek. "Ik wist eerst niet wat ik moest doen. We konden ook niet te lang juichen, want we hoopten dat we de winnende nog konden maken. Maar we hebben het wel mooi gevierd met het publiek."

Na afloop van de wedstrijd was Smit de grote held. "Het publiek wilde alles van mij hebben: sokken, scheenbeschermers, schoenen, shirtje. Hij zal het moment nooit vergeten. "Dit zijn de momenten waar je het voor doet, die je altijd bijblijven."

"Een punt was het maximaal haalbare"

Trainer Dennis Haar was niet tevreden over het spel van zijn ploeg. "We waren slordig in de passing, veel balverlies. Dat is natuurlijk niet goed, dat merkte je ook aan het publiek. Als het dan toch nog 1-1 wordt, dan ben je wel blij."