Milan Smit bezorgt Cambuur punt tegen RKC Waalwijk

Cambuur had het lastig in de beginfase. RKC kon de bal goed in de ploeg houden en zette de Leeuwarders vast op eigen helft. De eerste grote kans was echter voor Cambuur. Jamie Jacobs kwam vrij in het strafschopgebied, maar hij produceerde een rollertje.

Kallon kan kwalijk koppen

Daarna kwam Cambuur langzamerhand beter in de wedstrijd. Net voor de rust had Issa Kallon de Leeuwarders ook op voorsprong moeten zetten. Op een paar meter van de goal lukte het de kleine aanvaller echter niet om zijn hoofd goed tegen de bal te zetten.