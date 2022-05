De Spiker in Ternaard bijna weer bewoond

Het gebouw is sinds vorig jaar eigendom van projectontwikkelaar Kloosterveste BV uit Assen. Er was in eerste instantie een mogelijkheid dat er een opvanglocatie voor vluchtelingen in De Spiker zou komen. Het gebouw was tientallen jaren in gebruik als woonzorgcentrum. Veel mensen uit de regio Noordoost-Fryslân woonden, werken of kwamen op bezoek in De Spiker.

Gemeenschap

In het vernieuwde gebouw wordt, anders dan vroeger, geen zorg meer geboden. Het is de bedoeling dat jongeren en ouderen straks een soort gemeenschap vormen en elkaar kunnen helpen.

"Het is ook niet alleen wonen", vertelt Klaas Hoekstra van Kloosterveste. "Er komen straks ook commerciële partijen in De Spiker. We hebben bijvoorbeeld al afspraken met een kinderdagverblijf en er zijn mogelijkheden voor een kapper en catering."