Publiek ontroerd door iepenloftspul Schindlers List in Burgum

En dat gebeurde door dat publiek ook echt onderdeel te maken van het stuk, nog voordat het echt begint, met een vorm van straattheater waarbij de Duitse soldaten door de straat lopen.

Twaalfhonderd Joden gered

Het is aan de ene kant een hoopvol verhaal van de Duitse Oskar Schindler die met zijn fabriek in Polen het leven redt van twaalfhonderd Joodse mensen, maar wel tegen de achtergrond van de wreedheden van de Jodenvervolging. En daar windt het stuk geen doekjes om.

Het raakte de toeschouwers, de spelers en de regisseur. Eén van de toeschouwers was Haije de Boer. Hij gebruikt de film veel in het onderwijs en was benieuwd hoe die urenlange film tot dit stuk verwerkt was: "Het heeft mij absoluut geraakt en ik vind dat ze een heel mooi stuk afgeleverd hebben."