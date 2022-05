Nacht van de Vluchteling voor het eerst ook in Fryslân

Op zaterdag 18 juni wordt de tocht in Sneek gehouden. Initiatiefnemers zijn Helga Develing en Ineke Schoonderbeek. "Helga en ik wilden beide meedoen aan de Nacht van de Vluchteling, maar wij vroegen waarom het niet in Noord-Nederland was", zegt Schoonderbeek.

"Ze zeiden dat dat wel kon, maar dan moesten zelf het initiatief nemen. Zij ondersteunen ons dan." Develing en Schoonderbeek stelden de vragen apart van elkaar, maar werden door de organisatie met elkaar in contact gebracht.

'Actueler dan ooit'

"Ik was al jaren van plan om mee te doen, maar dit jaar is het natuurlijk actueler dan ooit." Solidair zijn met de vluchtelingen staat voor haar voorop bij het lopen van de wandeltocht.

De tocht in Sneek is echter nog geen officiële wandeltocht, maar een proef. Schoonderbeek legt uit waarom: "Het was anders te kort dag, en dan hadden er vergunningen geregeld moeten worden. Het is ook om te kijken of dit kan werken in Fryslân."

En hoe het daarmee staat kan Schoonderbeek nog niet goed inschatten. "We zijn deze week pas begonnen, we staan nu net op de site van de Nacht van de Vluchteling."

Maximaal 40 deelnemers

De tocht is kleinschaliger dan de landelijke wandeltochten, vertelt ze. "Er kunnen maximaal 40 mensen meedoen, we lopen met twee groepen van 20 mensen." Normaal gesproken is er een minimaal sponsorbedrag per deelnemer, maar dat is er bij de tocht in Sneek ook niet bij.

"We hebben wel een streefbedrag van 1000 euro wat we in totaal willen ophalen", zegt Schoonderbeek.