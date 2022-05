Heerenveenfan Durk-Sjoerd raakte gewond bij derby: "Heb elke dag pijn"

"Iemand zei nog: "Denk erom, dat spandoek moet niet in de brand." Op dat moment gebeurde het", vertelt Durk-Sjoerd.

Hij staat op de tribune van Nieuw Noord als er vuurwerk wordt afgestoken. Zijn broek en schoen vliegen in de brand. Hij heeft direct door dat het niet goed is. "Het is heel snel gegaan, maar ik merkte direct een enorme pijn in mijn voet."

Veel pijn

Van een aantal omstanders krijgt Durk-Sjoerd hulp, maar hij moet zelf op zoek naar een steward en de EHBO-post. Die verwijzen heb door naar ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Dat hij een dag later in het Martiniziekenhuis in Groningen zou zitten, had hij niet gedacht. "De plek ziet er wel heel ernstig uit. Dokters in Groningen zeiden dat ik rekening moest houden met het ergste."

De kans is groot dat Durk-Sjoerd een huidtransplantatie krijgt. Hij zit nu in een rolstoel. "Het gaat niet goed met me. Ik weet niet hoe ik moet zitten met die voet, zo veel pijn heb ik."