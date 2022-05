Heerenveen doet Noppert contractaanbieding, Mulder boos over gang van zaken

Oer de manier waarop het gegaan is, is Mulder ontevreden. "Ze hebben formeel mijn contract opgezegd en tegen mij gezegd dat we nog in gesprek zouden gaan. Toen zaten we in een moeilijke periode. Mede dankzij mij, en natuurlijk het team, hebben we de magische 34 punten gehaald", stelt Mulder.

"Er zou op een later tijdstip een gesprek volgen en dat is eigenlijk niet gebeurd. De manier waarop het gegaan is, had ik anders gedaan. De manier van communiceren, duidelijkheid geven."

Play-offs nog realistisch

Heerenveen speelt zondag uit tegen Vitesse, woensdag tegen Ajax in Amsterdam en Heerenveen sluit het seizoen af tegen Go Ahead Eagles in het eigen Abe Lenstra Stadion. Er zijn maar liefst zeven clubs die nog kans maken op het halen van de achtste plaats.

Die plek geeft recht op de play-offs. "Het geloof is er zeker. Ik denk dat alle spelers vertrouwen hebben dat we het kunnen halen."