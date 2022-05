Canadese veteranen krijgen maple leaf-boom in Dokkum

"We moesten langs de weg kruipen met de kogels die over ons heen vlogen", vertelde Parks eerder over die tijd. "Maar wat ik me goed kan herinneren is hoe vriendelijk mensen hier altijd waren. Ik ben echt blij om hier nu weer te zijn."

Dokkum

De hele week verblijven Parks en Boon al in Dokkum. De mensen die in het comité zitten, hebben donderdag de speciale boom met de twee veteranen geplaatst.

Zaterdag maken de twee Canadezen nog een korte rondrit door Dokkum, daarna verlaten ze de stad en gaan ze terug naar hun vaderland.