Friese student Arjen Bloem uitgekozen voor Noordpoolcongres in Noorwegen

Het congres heet Arctic Frontiers en wordt voor de zestiende keer gehouden. Alle staten in het NoordpooIgebied, behalve Rusland, doen mee. Het is voor het eerst dat jongeren daar ook echt mogen meepraten.

Bloem zag een oproep van de Noorse ambassade om mee te doen aan het congres. Hij heeft een sollicitatiebrief geschreven en is uiteindelijk uitgekozen. De concurrentie was groot, zegt hij. "Er waren best wel veel brieven. Er zijn er drie gekozen, waarvan ik dan één ben."

Mythisch

De 25-jarige geschiedenisstudent komt van Terschelling. Voor hem heeft de Noordpool iets mythisch. "Heel veel verhalen zijn daar. Denk alleen al aan de walvisvaart, waarbij ook Fryslân heel lang betrokken is geweest."

De toekomst van het Noordpoolgebied ziet hij niet rooskleurig in. "We weten allemaal het verhaal over klimaatverandering. Dat gaat in het Noordpoolgebied nog een stukje sneller dan bij ons. Ik probeer altijd optimistisch te blijven, ook al ziet de situatie er niet al te best uit, maar daar is dit congres ook voor."

Nieuwe inzichten

Hij hoopt veel nieuwe inzichten te krijgen, om er positiever in te kunnen staan. "Er zijn wel mogelijkheden, maar dan moeten we wel nu actie ondernemen."