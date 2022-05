Bevrijdingsfestival Fryslân trekt 95.000 bezoekers naar Leeuwarden

Het festival in Leeuwarden was, zoals voorgaande jaren, gratis toegankelijk voor iedereen. Volgens De Vries zijn er geen plannen om in de toekomst entreegeld te vragen, zoals dat donderdag in Groningen het geval was.

"Wij vinden het heel belangrijk dat het festival voor iedereen toegankelijk is, ongeacht je leeftijd, afkomst of wat dan ook. Dat is gewoon onderdeel van het festival voor ons. Daarom hebben we ook allerlei verschillende plekken waar voor jong tot oud een programma geproduceerd wordt en iedereen een plek heeft. Wij hebben geen plannen om aan entree te gaan werken."