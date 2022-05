Tom Boere zat één dag in de put, maar is nu weer terug bij SC Cambuur

Op 11 maart was Ajax-thuis de laatste wedstrijd die Tom Boere speelde. In de week daarna sloeg het noodlot toe. "Een paar dagen later ben ik geblesseerd geraakt. In een volle sprint op de training scheurde ik mijn hamstring af."

De eerste diagnose leek niet zo goed. Het duel met Ajax dreigde Boere zijn laatste wedstrijd van het seizoen te zijn. Maar drie wedstrijden voor het eind van de competitie is de spits er weer bij. "Het is goed gegaan. Ik denk dat we de blessure goed hebben aangepakt", zegt Boere.

Knop om

De 29-jarige Boere baalde enorm, vooral omdat het in zijn ogen goed ging. De laatste overwinning van Cambuur was eind februari tegen Fortuna Sittard en toen scoorde Boere twee keer. Hij is nog steeds clubtopscoorder met zes goals.

Of hij erg in de put gezeten heeft nadat hij op de training geblesseerd raakte? "Eén dag was ik heel erg teleurgesteld. Ik heb vaker blessures gehad, dus ik weet hoe het is om terug te moeten knokken. De dag erna heb ik de knop omgezet en ben ik met een positieve mindset het herstel ingegaan."