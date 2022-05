Omrop Fryslân doet verslag van uitverkocht wetenschapfestival Expeditie NEXT

Op verschillende plekken in de stad kunnen kinderen tussen de zes en twaalf jaar met hun ouders meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Zo kunnen ze met een speciaal pak aan ontdekken hoe het voelt om een oude opa of oma te zijn. En hoe kan het dat je van hoogtevrees af kunt komen met een speciale virtual realitybril?

Verslaggevers Roelof Lousma en Froukje Sijtsma zijn er de hele dag bij in Franeker. Sijtsma wil graag praten met onderzoeker Martijn Wieling van de Rijksuniversiteit Groningen over zijn Spraaklab. "Hij kan laten zien hoe je mond er aan de binnenkant uitziet terwijl je praat. Dat lijkt mij geweldig, zien hoe een interview er in een andere dimensie uitziet."

Prestigieuze universiteitsstad

Lousma komt zelf uit Franeker en vindt het geweldig dat hij verslag mag doen van dit evenement. "Het is een unieke kans om Franeker weer te laten floreren als universiteitsstad, want tussen 1585 en 1811 is dit een prestigieuze universiteitsstad geweest."

Wetenschapsfestival Expeditie NEXT wordt voor de tweede keer georganiseerd. In 2019 vond de eerste editie plaats in Rotterdam. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek wilde het deze keer graag in het Noorden houden. De ruim 6.000 kaarten voor het festival zijn allemaal verkocht.