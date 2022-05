Terugblik: Dit gebeurde er in Fryslân na de moord op Pim Fortuyn

Maandag 6 mei 2002 heeft de Friese afdeling van de LPF alles gereed voor zijn komst naar hotel Van den Berg-state in Leeuwarden. Maar terwijl de eerste gasten arriveren, wordt bekend dat Fortuyn kort daarvoor neergeschoten is op het Mediapark in Hilversum.

6 mei 2002: de avond van de moord

Twee decennia geleden, een krappe maand voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002, wordt de Friese tak van de Lijst Pim Fortuyn, de LPF, opgericht. De bijeenkomst op Van den Berg-state is bedoeld als fundraising voor de partij.

Genodigde zakenmensen en sympathisanten horen onderweg naar het etentje op de autoradio van een aanslag op hun hoofdgast. Er is grote verslagenheid als even later bekend wordt dat Fortuyn de pistoolschoten niet heeft overleefd.

De Friese campagneleider Bob Hoogstra van de LPF leest dan een verklaring voor aan de pers die zich ondertussen bij het hotel-restaurant heeft verzameld. Hij spreekt zijn afschuw uit over het onwerkelijke gebeuren: de aanslag staat volgens hem gelijk aan het vermoorden van de democratie in Nederland.