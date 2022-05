Aris weer terug op aarde na grote nederlaag tegen Donar: beslissing valt zaterdag

Dinsdag was de Friese club in Groningen nog met 72-69 te sterk voor Donar. In het best-of-threeformat had Aris donderdagavond dus genoeg aan een overwinning om de halve finale te bereiken.

Grote cijfers

Donar, dat al zeven keer in de geschiedenis landskampioen werd, speelde direct vanaf het begin al met het mes tussen de tanden. Aris kwam er dan ook totaal niet aan te pas in de eerste periode. Die ging met 33-13 naar de bezoekers.

Het dieptepunt bereikte Aris in de tweede periode. De ploeg van coach Vincent van Sliedregt kon maar zeven punten maken zag Donar daardoor uitlopen naar een bijna onoverbrugbare 20-60 voorsprong.

Beslissingswedstrijd

In het derde kwart liep Donar nog twee punten uit en daarmee komt de blik definitief op de beslissingswedstrijd van zaterdag. Na het laatste kwart stond er uiteindelijk een 99-62 overwinning voor de Groningers op het scorebord.

De noodzakelijke derde wedstrijd wordt zaterdag gespeeld in de MartiniPlaza in Groningen. De winnaar gaat door naar de halve finale en neemt het op tegen Heroes Den Bosch.