Sneker antiekhandelaar niet in paniek vanwege nieuwe registratiewet: "De soep wordt niet zo heet gegeten"

Rick Sytsma van Mooi in Wonen in Sneek ziet het probleem niet zo. "De wet is noch 'in de maak'. Er kunnen nog zaken aangepast worden. In de regel zal het gaan om kunst en antiek met een bepaalde waarde. Ik denk dat er een ondergrens van bijvoorbeeld vijftig of honderd euro komt. Ik denk dat de soep niet zo heet gegeten wordt als zij opgediend wordt."

"Mijn vader deed et vroeger al"

Spullen registeren is sowieso een goed idee, vindt Sytsma. "Het is wat meer werk, maar mijn vader deed het vroeger al. Hij had een boekje bij de kassa liggen waar hij de naam en het bedrag opschreef. Af en toe kwam de politie, dan keken ze even in het boekje en soms kwam daar wat uit."

Zo heeft Sytsma meegekregen om altijd zaken vast te leggen. Als hij spullen krijgt, wil hij er altijd een foto van en hij schrijft ook altijd de naam op van degene die het brengt. Bovendien doet Sytsma de betaling altijd via de bank. "Als dan later toch blijkt dat het gestolen is, dan heb je later heel snel de dader."

Volgens Sytsma is heling dan ook niet z'n groot probleem bij de antiekhandelaars. Hij wijst naar Marktplaats als vrije plek voor criminelen. "Op Marktplaats mag alles. Daar kan pas een melding gedaan worden als iemand vermoedens van oplichting heeft, maar dan is het artikel vaak al weg. Het is allemaal zo anoniem."