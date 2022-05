Raerd kan zelf aan de slag met bouwen starterswoningen: aannemer trekt zich terug

Raerd heeft de handen vrij voor de bouw van starterswoningen die geschikt moeten zijn voor jongeren en ouderen. Geïnteresseerden van de woningen rekenen op een prijs van hooguit 160.000 euro, terwijl bouwbedrijf Zijlstra met een prijs van ruim 210.000 euro kwam.

In oktober organiseerde het dorp een protest tegen de prijs. Gesprekken om tot een oplossing te komen hebben niet geholpen. Inmiddels heeft de aannemer zich teruggetrokken. En dat betekent: het dorp heeft de handen vrij voor de bouw.

Zelf afbouwen

Het is misschien wel de eerste keer dat een dorp zelf een bouwploeg samenstelt om woningen te bouwen, omdat ze het niet eens kunnen worden met de aannemer over de prijzen. Aannemer Zijlstra, die het zou doen, zegt dat de hoge prijs een logisch gevolg is van de dure bouwmaterialen.

Maar nu de aannemer opgestapt is, ziet Raerd de kans om de bouw zelf te doen. De bouwploeg probeert het zo goedkoop mogelijk te doen. Baukje van Vilsteren van het plaatselijk belang van Raerd: "Als dat niet lukt, kunnen de jongeren altijd zelf nog hun woning deels af bouwen."

Niet meer dan 160.000 euro

Zes mannen van de bouwploeg zijn gaan rekenen. Ondanks de stijgende prijzen is het vertrouwen om niet boven de 160.000 euro uit te komen groot. "Ik weet zeker dat het lukt. Als het niet zou kunnen, hadden we niet geprotesteerd", zegt Van Vilsteren. Bewoner Louis Duhoux heeft haar bedenkingen: "Het lijkt mij moeilijk om in deze tijd een huis te bouwen. Ik hoop dat het voor dit bedrag lukt."

'Vlag kan uit'

Toch zijn de bewoners blij met het resultaat. "Ik vind dat er betaalbare woningen voor de jeugd moeten komen. De jeugd heeft geen kans meer hier in hun eigen dorp. Als ze weggaan, krijg je vergrijzing en heb je geen mantelzorg in het dorp", zegt inwoner Dukke van der Meulen. "De vlag kan uit. We gaan ervoor!"

Volgens Van Vilsteren is Raerd een betrokken dorp. "Als plaatselijk belang doe je dit voor het dorp. Wij hebben geen belang. Het is van belang voor het dorp."