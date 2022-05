Met kwelders en zeegras strijden tegen klimaatverandering

Dat laatste blijkt uit nieuw onderzoek, dat gepubliceerd is in het wetenschapstijdschrift Science. Onder andere de Friese professor en kustecoloog Tjisse van der Heide van de Rijksuniversiteit Groningen en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee hebben meegedaan aan het onderzoek.

Zeegras als CO2-kampioen

Het klimaat verandert omdat mensen te veel verbranden, bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Daardoor komt er meer CO2-gas vrij.

Planten kunnen een deel van de CO2 opslaan en zouden het probleem zo kleiner kunnen maken, maar er komt meer CO2 vrij dan de planten op kunnen nemen. Planten in moerassig gebied zijn waardevol, want die zijn het best in het opslaan van CO2.

Wetenschappers hebben nu uitgevonden hoe dat gaat. "De planten die die systemen vormen, bouwen eigenlijk het landschap", zegt Van der Heide. "De kwelderplanten vangen deeltjes uit het water op en begraven ook hun eigen dode plantenresten in die bodem. Veenplanten, zoals veenmossen en zeegras, doen dat ook."

Omdat er geen zuurstof bij kan, blijven die resten ook heel goed bewaard.

Dicht op elkaar planten

Nieuw is dat die landschapsbouwende eigenschappen nu veel sterker worden gelinkt aan de opslag van CO2. Bovendien is er veel meer kennis verzameld over hoe je zulke systemen kunt helpen, want heel veel kennis is verdwenen.

Door lage waterpeilen van tegenwoordig komt er wel zuurstof bij het veen in de veenweidegebieden, waardoor de daar opgeslagen CO2 vrijkomt. Dat is al snel even veel als een paar grote energiecentrales.

Ook de kwelders zijn wel eens een stuk groter geweest. Volgens Van der Heide moet je de planten dicht op elkaar planten. En, als ook maar een beetje kan, ook op grote schaal, om het herstel op gang te brengen.