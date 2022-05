Tim Birkenholz ziet muziek maken als ambacht: "Serieuze aanpak hoort erbij"

Birkenholz groeide op in Leeuwarden in een gezien waar altijd bluesmuziek werd gedraaid. "Tijdens het eten keken we geen tv, maar was het de vraag welke plaat we zouden opzetten."

In zijn pubertijd deed hij aan skateboarden en breakdancen kwam veel in aanraking met hiphop. Toen hij zijn liefde voor de gitaar ontdekte, stopte hij met breakdancen omdat hij door sommige bewegingen zijn vingers konden breken.

Birkenholz heeft een oudere broer, Frank, die ook gitaar speelt. Die woont in Utrecht en zit ook in een bluesband. Naast die band is Frank bezig om professor te worden. "Dat merkte je vroeger ook altijd bij het muziek maken: Frank was vaak van het analyseren en ik was van het in elkaar knutselen, dat vulde elkaar mooi aan."