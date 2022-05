16-jarig meisje uit Leeuwarden al vijf dagen vermist

Het meisje is mogelijk vertrokken in de richting van Amsterdam. Volgens de politie is het meisje te herkennen aan haar ketting met een ring. Ze heeft in ieder oor drie gaatjes en een piercing bovenin haar linkeroor.

Verder heeft het meisje blond haar en blauwgroene ogen. Ze is 1.69 meter lang.

De politie verzoekt mensen die informatie hebben over de vermissing contact op te nemen.