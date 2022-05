Bevrijdingsfestivals hebben het financieel zwaar, geen entreegeld in Leeuwarden

Bij het Bevrijdingsfestival in Groningen hebben ze nu besloten om vijf euro entreegeld te heffen.

Geen entree in Leeuwarden

Dat besluit heeft voor veel ophef gezorgd. Mensen vinden dat entreegeld niet past bij het vieren van de vrijheid. Frank de Vries, voorzitter van het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden, is het daarmee eens. "Wij vinden het belangrijk dat de vrijheidsviering voor iedereen toegankelijk is. We willen iedereen bereiken zonder drempels voor participatie."

Toch merken ze ook in Leeuwarden dat het financieel zware tijden zijn. "Het leven wordt duurder. Als je zo'n festival organiseert, is dat niet anders", seit De Vries.

Met steun van de provincie, gemeenten en bedrijven lukt het nog wel om het festival te organiseren. Al is er ook nog een ander probleem: "De culturele sector heeft het moeilijk gehad. Je ziet dat er veel talent uitstroomt. Daardoor ontstaat schaarste. Dat is heel lastig, maar we hebben het ermee te doen."

Ondanks deze tegenslagen is het niet de bedoeling om in de toekomst ook in Leeuwarden entree te heffen. "Entreegeld staat niet op de planning. Dat is altijd onze filosofie geweest."