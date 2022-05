Sylla vervangt Sambissa bij Cambuur, dat nog steeds naar play-offs kijkt

Er is maandag door de Cambuurselectie nog wel even terug gekeken op de fantastische Friese derby, vertelt Haar. "Je merkt dat spelers met elkaar die wedstrijd analyseren. Daar was het slot ook een onderdeel van", doelt de trainer op de lette lykmakker fan sc Hearrenfean.

Heel lang is er ook weer niet over nagepraat, volgens de oefenmeester. "Het is ook zomaar weer vrijdag. Daar richten we ons op als de rook weer is gaan liggen."

De tegenstander vrijdag is RKC en dat staat in de eredivisie op de veertiende plek. Dat is één onder Cambuur. Ondanks dat de Leeuwarders dertiende staan, kijken ze nog naar de achtste plaats. Dat geeft recht op de play-offs om Europees voetbal.