Terschellinger Hessel is het brein achter de helikopters bij het Bevrijdingsfestival

Oorspronkelijk zou Hessel alleen naar Haarlem en Amsterdam, maar als er dan toch een helikopter was, zei hij, kon hij de andere festivals ook wel aandoen. "Waarom niet allemaal, vroeg ik. Nou, dat kon wel."

Meer helikopters

"Drie weken later kreeg ik weer een telefoontje fan de basis. Er was trammelant. De landmacht voelde zich gepasseerd, en wilde ook meedoen. Iedereen was enthousiast. Defensie wilde ook wel een prominente rol op Bevrijdingsdag. Tot die tijd zag je ze alleen met de dodenherdenking."

Uiteindelijk werd er een oplossing bedacht: "Ik moest in Amsterdam in een andere helikopter stappen. Er stonden vier helikopters op dat plein, het was een heel spektakel."