De droogte is nog niet verontrustend, zeggen boeren en Wetterskip Fryslân

Volgens Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân is er op dit moment nog geen sprake van grote problemen. Maar hij ziet ook dat de pootaardappelen en het zaaigoed water nodig hebben om tot een goede groei te komen.

Aanvoer van water

Besproeien vormt op dit moment nog geen probleem. Er is nog genoeg water beschikbaar. Van een verbod op besproeiing zoals dat in het zuiden van het land geldt, is nu nog geen sprake.

Wetterskip Fryslân heeft na de droogte van 2018 en 2021 maatregelen genomen om meer water in de boezem te houden. Ook in het IJsselmeer is de aanvoer vanuit de grote rivieren nog niet groot genoeg om het niveau hoog te houden. Vanuit het IJsselmeer wordt op dit moment veel water in de boezem gelaten.