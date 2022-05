Opvang voor vluchtelingen op erf bij boerderij in Oldeholtpade

De provincie is eigenaar van de grond en de boerderij die erop staat. "We hebben regelmatig overleg met de provincie. In een van die overleggen heeft de provincie aangegeven dat zij nog een aantal vastgoedlocaties hebben die ze wel beschikbaar willen stellen voor de opvang van vluchtelingen", zegt burgemeester André van de Nadort van Weststellingwerf.

Niet in de boerderij

Een van die locaties is dus het perceel in Oldeholtpade. Het betekent echter niet dat de boerderij beschikbaar wordt gesteld voor de vluchtelingen. "De boerderij is op dit moment verhuurd", legt Van de Nadort uit.

Daarom worden er op het terrein kleine huisjes geplaatst. De huurders van de boerderij hebben er begrip voor, zegt de burgemeester: "Er is contact met ze geweest. Ze snappen dat dit moet gebeuren."

De grond is voor een deel verhard en stroom en water zijn in de buurt. Dat laatste maakt de locatie tot een zeldzame vondst, zegt Van de Nadort. "In onze zoektocht naar locaties hebben we een aantal plekken gevonden die niet aangesloten waren op de nutsvoorzieningen. Iedereen weet hoe groot de druk is bij Liander, dus aansluiten op korte termijn lukt dus vaak niet."

Het riool moet nog wel aangelegd worden.

Plaats voor andere statushouders?

Als er geen behoefte is aan de woonunits voor Oekraïense vluchtelingen, zouden er andere mensen kunnen wonen. Statushouders bijvoorbeeld. "De situatie in Ter Apel is afschuwelijk. Mensen zitten nog in azc's, terwijl ze een status hebben en gehuisvest moeten worden. Dan zouden de units ook een tijdelijke opvang kunnen worden voor statushouders, maar in eerste instantie gaan we ervanuit dat het voor Oekraïners is."

Gemeente Weststellingwerf heeft al twee opvanglocaties, in sportcomplex De Steense en een toekomstige locatie aan de Heerenveenseweg. De gemeente heeft een voorkeur voor kleinschalige locaties op verschillende plekken. "Het werkt veel plezieriger en het stimuleert ook de integratie van Oekraïners in het dorpsleven."

De gemeente is nog op zoek naar nog meer locaties.