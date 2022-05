Renners bevrijdingsvuur even verdwaald: "Waar moeten we heen?"

"In Kampen dachten we vooral: waar moeten we heen?", vertelt Jildou Smilda, nog een van de hardlopers. Die heeft het zo nu en dan koud. "Als je loopt, dan gaat het wel. Maar het in- en uitfietsen is heel koud. Dan voel je de temperatuur wel."

Het echte vuur

De groep hardlopers die uit Wageningen komt, neemt het vuur mee naar Fryslân. "Die gaan we straks ontmoeten", vertelt Waterman. "Het echte vuur hebben ze in een olielamp, op de fiets en in de auto. Daarmee steken we dan onze olielamp weer aan. Zo komt het echte vuur ook bij het Zaailand."

Bijzondere verhalen

Onderweg besteden ze aandacht aan mensen die wat hebben betekend in de Tweede Wereldoorlog. "Op zestien plekken leggen we steentjes voor mensen die iets betekend hebben."

"Bij Reduzum is er iemand geweest die een grote bus op de weg heeft gezet, omdat de Duitsers eraan kwamen. Hij heeft het wel moeten bekopen met z'n leven. We eren ook iemand waar onderduikers zijn geweest. We zijn ze heel dankbaar, dat willen we eren met een steentje en een dankbriefje."