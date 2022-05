Onlangs ontdekte brevetten van kapitein Boers voor Kazemattenmuseum

Kapitein Boers kwam na de capitulatie in het verzet en werd door de Duitsers opgepakt. Op 3 mei 1942 is hij in Oranienburg gefusilleerd.

"Van mijn opa is er geen graf, hij is verdwenen in het niets", vertelt Boers. "Hier, in Kornwerderzand, is de laatste plaats waar we hem kunnen vinden."