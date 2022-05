Fries in Lviv hoort raket op 3 kilometer neerstorten: "Wel heel dichtbij nu"

Maar op dit moment zijn er nog veel aardappelen. "De enige manier om die nog voor juli-augustus te verwerken, is het zetmeel. In de week voor de oorlog is al besloten om de fabriek gereed te maken voor als het nodig is. Dat is een goede beslissing geweest. We hopen rond 25 mei de fabriek op te starten."

Dag op dag

Nammensma bekijkt de situatie dag op dag. "We moeten maar zien hoe het loopt. Ik blijf wel in Lviv. Even snel een plek in het dorp zoeken is ook niet zo eenvoudig. En uiteindelijk ben je eigenlijk nergens veilig. Om het vol te houden wil je ook je eigen plek hebben, waar je tot rust kunt komen."