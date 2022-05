Regisseur aangrijpend openluchtspel Schindlers List "ontzettend trots"

Dinsdagavond was de try-out van het stuk. "Dat was bijzonder", vertelt regisseur Theo Smedes. "Je hoopt als regisseur dat het iets met mensen doet. Als je het meemaakt dat er 500 man muisstil op de tribune zitten en er prachtige reacties komen, dan ben je heel tevreden. Ik zie met veel vertrouwen de première tegemoet."

Schindlers List is gebaseerd op de gelijknamige film. "Het verhaal gaat over Oscar Schindler, een rijke Duitse zakenman die naar Krakau komt om geld te verdienen. Maar in de oorlog komt het op zijn pad dat hij met de fabriek zo'n 1.200 Joden redt van de dood."

Iconisch verhaal

Het verhaal is bij de meeste mensen wel bekend, toch grijpt het iedere keer weer aan. "Dat het een bekend verhaal is, was ook wel wat een gevaar", zegt Smedes.

"De film is natuurlijk zo iconisch, dat is bijna niet te benaderen. Maar het doel is om dicht bij die beleving te komen, dat was de zoektocht. Als het dan echt zo is dat de mensen een indrukwekkende avond beleven, dan ben ik erg blij en trots dat wij dit hebben neergezet."