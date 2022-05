VIDEO: Eastermar maakt zich klaar voor het Vrolijke Strijders-jubileum

Piratenzender de Vrolijke Strijders zou het 25-jarige jubileum in november al vieren, maar toen verpestte het coronavirus het feestje. Alles stond klaar, maar het mocht niet in de lockdown. Zaterdag probeert de organisatie het opnieuw. Er worden zo'n 1.800 bezoekers verwacht in de feesttent in Eastermar. De Vrolijke Strijders pakken uit.