Herdenkingen in Fryslân: veel aandacht voor Oekraïne, 'onze eigen geschiedenis'

Burgemeester Fred Veenstra sluit zich daar in zijn toespraak bij aan. "In ons land leven we in vrijheid, hoe broos die nu ook is, en we voelen ons nu verbonden met de Oekraïners. Ik sprak een aantal van hen. Die verhalen kwamen bij mij binnen."

De beelden uit het Oosten van Europa doen hem aan de Tweede Wereldoorlog denken. "Ze komen deze weken bij elkaar. Oorlog en vrede zijn plotseling weer heel belangrijke thema's."