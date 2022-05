Oekraïners herdenken mee: "Oorlogspijn zit hem niet in taal of nationaliteit"

De familie Merkotan is blij dat mensen ook stilstaan bij de strijd in Oekraïne.

"Dat is heel belangrijk voor ons", zegt Dariya. "Dat op zo'n dag mensen ook stilstaan bij de situatie in Oekraïne. We denken aan de jonge soldaten. Jongens van net 18 jaar oud die sneuvelen in de strijd met de Russen. Die herdenken we ook en daar houden we ons ook voor stil vanavond."

Tragedie is overal gelijk

Haar moeder Svitlana vult aan: "Iedere oorlog is een tragedie. De pijn van al die mensen over de hele wereld is gelijk. Het zit hem niet in taal of nationaliteit. Het zit hem in h et leed dat oorlog veroorzaakt. Alle mensen die dat meemaken, hebben dezelfde pijn bij verlies. Bij ons komt dat nu harder aan omdat het in ons land oorlog is. Dit is echt een pijnlijke dag. Dat is dit jaar zo, maar ook alle jaren die nog komen."