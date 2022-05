Theun Wiersma verruilt 50PLUS voor de FNP en is daarmee de tweede Fries

Hij maakte duidelijk het geharrewar binnen 50PLUS niet te waarderen. In januari 2021 werd hij gevraagd voor de nieuwe partij Evert!. Wiersma kwam op plek drie op de lijst, maar de partij haalde de nodige steun niet om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Toch bleef Wiersma wel in de Staten, om een min of meer onafhankelijke koers te varen.

"Helaas hebben wij door corona en andere oorzaken de eindstreep niet gehaald. We kregen het niet voor elkaar. Dan blijf je toch binnen de provincie actief. Dat is ook niet erg, want ik begon me langzamerhand wel te realiseren dat dit mijn provincie is."

Standpunten dicht bij elkaar

Toen kwam de tweede reden om een overstap te maken. "Zolang ik in de Staten zit komt toch steeds meer het gevoel naar boven dat ik mij sterk wil maken voor Fryslân. Ik ben een Fries en leef en werk hier."