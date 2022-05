'Spoorbrug Leeuwarden langer open: geen grote overstapproblemen in Zwolle'

De staatssecretaris reageert daarmee op schriftelijke Kamervragen van het Friese Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA ).

De provincie wil dat de spoorbrug voortaan een minuut langer open blijft. Geen zes, maar zeven minuten is veiliger voor de scheepvaart. Dan blijft er dus minder tijd over voor de treinen.

Verder is er volgens de staatssecretaris ook nog sprake van een te late oplevering van werkzaamheden aan het spoor tussen Akkrum en Wolvega door ProRail.

Stoptrein

Dat kan gevolgen hebben voor de overstaptijd voor de reizigers, met name als ze met de stoptrein naar Zwolle gaan. NS en ProRail verwachten in een beperkt aantal gevallen vertraging voor treinreizigers, volgens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Het zal geen grote gevolgen hebben voor de aansluitingen in Zwolle

De staatssecretaris vindt het vervelend dat het niet mogelijk is de 7 minuten openingstijd van de spoorbrug in Leeuwarden te kunnen garanderen met behoud van een ruime overstaptijd in Zwolle. ProRail zal de hinder voor de reizigers monitoren en zonodig daarover overleg voeren met de provincie en NS.

ProRail heeft inmiddels excuses aangeboden aan de provincie voor de situatie, aldus de staatssecretaris.