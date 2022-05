Het Westereender Sikkemahûs al een dag zonder stroom: "Alles smelt"

" We kunnen niets gebruiken! Dat is goed vervelend ", zegt Valk. De storing begon dinsdag om 14.00 uur. 's Middags was het even terug, maar later op de middag was het weer weg.

Met zijn allen maken ze er maar wat van. "We hebben een tafeltje gepakt, kaarsen aan en met z'n allen eromheen gezeten. De sfeer was goed." Maar niet iedereen heeft zich vermaakt. "'s Avonds zit je voor een televisie die geen beeld geeft", zegt Laurens Venema, een andere bewoner. "Dat was best eenzaam."