Provincie mag boeren 20% eigen risico ganzenschade opleggen

Het gaat om schade aan boerenland buiten de aangewezen ganzenfoerageergebieden. Als daar veel ganzen neerstrijken, kan dat ten koste gaan van de opbrengst voor de boer, bijvoorbeeld doordat de ganzen het gras aanvreten.

Raad van State: 20% is acceptabel

De Raad van State vindt 20 procent eigen risico voor de boeren acceptabel. Alleen als dat in verhouding te veel is voor het boerenbedrijf, moet de provincie het eigen risico verlagen. Dat moeten boeren zelf aantonen met de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting. Zij moeten die stukken dan laten zien aan de provincie.

Rechter gaf eerder boeren gelijk

De provincie heeft de zaak zelf voor de Raad van State gebracht. Ze wilden daarmee een eerdere uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland aanvechten. In maart 2020 kregen zes Friese boeren namelijk gelijk van de rechter dat 20 procent eigen risico voor ganzenschade te hoog is.

De provincie was het daar weer niet mee eens, want schade aan gewassen en graslanden kan bijvoorbeeld ook door droogte komen, en procedeerde verder.

'Bezuiniging over de rug van boeren'

De boeren hebben een adviseur in de arm genomen in de zaak. Peter van Kempen zegt dat de provincie bezuinigt over de rug van de boeren. De provincie had zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de rechter, vindt hij.

In hoger beroep onderschrijft de Raad van State nu dus het eigen risico van 20 procent. De zes Friese boeren hebben tot nu toe geweigerd om financiële stukken op te sturen naar het college van Gedeputeerde Staten.