sc Heerenveen niet verder met aanvoerder Erwin Mulder

Mulder tekende in 2020 een contract van twee jaar in Heerenveen. Eerder was hij tussen 2015 en 2017 al actief in het Abe Lenstra Stadion.

Aan het begin van dit seizoen werd Mulder benoemd tot aanvoerder. "Erwin heeft het hier de afgelopen twee seizoenen goed gedaan en zich na een vervelende blessure weer knap in het elftal geknokt", zegt technisch manager Ferry de Haan.

Toch gaat Heerenveen niet met hem verder. "Met de blik op de toekomst vonden wij dat we nu een andere keuze moesten maken."

Mulder speelde tot nu toe 131 wedstrijden voor Heerenveen.