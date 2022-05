Zusters in Blauwhuis namen evacués op: 'De deur stond altijd open'

In de Tweede Wereldoorlog vingen de zusters in het Sint Theresiagesticht, waar nu verzorgingshuis Teatskehûs staat, evacuees op.

Met dit eerbetoon wil het dorp voorkomen dat het onbaatzuchtige werk van de zusters dat ze met gevaar voor eigen leven hebben uitgevoerd, niet wordt vergeten, nu het oorspronkelijke gebouw is vervangen door de nieuwbouw van het ouderentehuis Teatskehûs.

Oekraïne

In het dorp wordt altijd met de dodenherdenking een bepaald thema gekozen. Dat de zusters nu aan de beurt zijn is geen toeval. "Dit jaar denken we in het bijzonder aan de mensen uit Oekraïne die worden opgevangen. Die rol hadden de zusters in de oorlog ook", zegt Sicco Rypma, een van de initiatiefnemers.

Voedseltransporten naar Amsterdam

"We hebben hiervoor tien herdenkingen gehad en bij bijna alle tien de verhalen komen die zusters voorbij. Ze regelden dingen en vingen mensen op. Ze werkten illegaal mee aan voedseltransporten, naar Amsterdam bijvoorbeeld. Het is echt heel bijzonder wat ze in die tijd hebben gepresteerd", zegt Rypma.