Oerol heeft nog honderden vrijwilligers nodig

Lisette de Haart gaat bij Oerol over de vrijwilligers. Ze weet dat Oerol in de problematiek niet uniek is. Veel andere festivals hebben dezelfde problemen. Ze denkt dat het komt doordat de meeste festivals twee jaar niet door konden gaan.

"De hele culturele sector heeft een opdonder gehad de afgelopen twee jaar. Mensen hebben opleidingen gedaan of andere functies gezocht. Die missen we nu."

Belangrijkste eis: beschikbaarheid

Veel eisen heeft Oerol niet, zegt De Haart. "Als je beschikbaar bent en je vindt het leuk om naar het eiland te komen, dan zijn we al snel blij. En het vrijwilligerswerk is nog even leuk en gezellig als daarvoor."

Ze hoopt van de vrijwilligers wel dat die minstens drie dagen werk doen. "Want als je korter komt, is het eigenlijk zonde om hier naartoe te komen."

Programma bekend

Oerol heeft woensdag het programma voor de editie van 2022 online gezet. Op 18 mei begint de kaartverkoop voor de vrienden van Oerol en 24 mei voor andere belangstellenden.