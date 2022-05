Jan Jorrit van der Mei is docent Engels in Vietnam: "Het leven is hier makkelijk"

"Ik wilde altijd al graag naar het buitenland, ik ging al veel op reis. Maar ik dacht: Weet je wat? Ik wil wel eens zien hoe het is om in het buitenland te wonen", zegt Jan Jorrit van der Mei. Hij is geboren in Harlingen, maar verhuisde 2,5 jaar geleden naar het Aziatische land. "Ik wilde echt opgaan in de cultuur, dat je je weg even opnieuw moet vinden."

Alle dagen zon

Vietnam was niet direct de nummer 1 op zijn bucketlist, maar hij had al een vriend die al in het land woonde. Toen hij bij hem op bezoek kwam, was hij om.

"Eigenlijk was Vietnam veel mooier dan ik dacht", zegt Van der Mei, die er nu iedere dag geniet van de zonneschijn. "Het is simpel: ik sta op en doe een T-shirt en korte broek aan. Het eten is heel goedkoop, het leven is hier makkelijk."