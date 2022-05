'Huiskamer' en vrijwilligerswerk trekken vluchtelingen de maatschappij in

Het centrum ging met de lockdown al van start, maar wordt steeds verder uitgebreid. Behalve taallessen en de optie om te sporten of koffie te drinken, is er sinds kort ook een fietswerkplaats en een kledinguitgifte.

Slechte omstandigheden in hal

Vluchtelingen in de noodopvang trokken onlangs opnieuw aan de bel over de omstandigheden daar. Er wonen ongeveer 600 mensen, waarvan 150 kinderen. Er is geen daglicht en bewoners hebben geen privacy omdat er geen plafonds en deuren zijn. Er is daarom een petitie opgezet.

VluchtelingenWerk vindt dat vluchtelingen zo snel mogelijk naar een andere ruimte moeten. Vluchtelingen worden in de steek gelaten, zegt de stichting.

Verblijfsvergunning

De nieuwe ruimte is een veel fijner verblijf. Het COA hoopt ook dat de nieuwkomers daarmee de Nederlandse taal sneller onder de knie krijgen. Een wenselijke situatie, zegt Andrew Cornelis van het COA.

"In dit stadium van de asielprocedure is dat geen vanzelfsprekendheid. Mensen krijgen normaal pas een taalles aangeboden op het moment dat ze echt een vergunning krijgen."

Contact met Nederlanders

Naast de taal is ook vrijwilligerswerk zeer belangrijk. Daarom is er bijvoorbeeld een volkstuinproject en werkt het COA onder meer samen met allerlei festivals in de stad, zoals Bosk en Bevrijdingsdag. Tijdens Luna hebben al zo'n 70 vluchtelingen vrijwilligerswerk gedaan.

"We willen we graag dat mensen de wereld in gaan. Zodat ze contact maken met Nederlandse mensen. Dat is uiteindelijk het allerbeste", zegt Cornelis.