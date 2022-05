Bedrijf in Heerenveen klaar met restauratie vliegtuig voor militair museum

Het werk werd gedaan door het bedrijf Smart Construction. Het toestel is bijna 17 meter lang en 14 meter breed en werd zo'n 60 jaar geleden gebruikt door de Nederlandse en Amerikaanse defensie in de Koude Oorlog.

De F100 is in onderdelen naar Soest gebracht en daar in elkaar gezet. Het vliegtuig was zwaar verwaarloosd. Er zijn 40 stukken nieuw plaatwerk in gezet, hij is geverfd en van markering voorzien.

Nationaal erfgoed

Dat is het waard, stelt restaurateur Johannes de Haan van Smart Constructions. "Het is nationaal erfgoed. Dit vliegtuig was hier gestationeerd op de Amerikaanse basis Soesterberg. Hij is van 1956. Zij willen zich behouden voor de collectie. Hij komt in het museum te staan."