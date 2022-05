Deze 'pareltjes' uit de oorlog hebben Friezen aan het Verzetsmuseum geschonken

Die stoffige doos op zolder of een oude foto in de kelder. Gooi dat niet weg, dat was het verzoek van het Fries Verzetsmuseum voor de 'Actie niet weggooien.' Een dag lang konden mensen spullen inbrengen, met het doel om aandacht te vragen voor erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog.

Wie materiaal had, kon het aan de museumcollectie schenken of er informatie over vragen aan deskundigen. De historische instellingen zijn benieuwd naar de verhalen achter het materiaal.

Kinderjasje van meelzakken

"We hebben veel leuke gesprekken gehad en er zijn interessante spullen voorbij gekomen", zegt conservator Marre Sloots. "Zo was er een kinderjasje dat van meelzakken is gemaakt. Een vrouw uit Oudebildtzijl heeft het gemaakt voor een nichtje van één jaar. Het ziet er heel mooi en bijna nieuw uit. Het laat de creativiteit zien van mensen in oorlogstijd: hoe ze omgingen met het tekort aan materialen."