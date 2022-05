Na 103 jaar komt een einde aan de Vereniging van Kaatsers

In de laatste jaren was Pier Piersma de belangrijkste man voor de VVK, zegt Volbeda. "Hij kreeg een sponsorbedrag van de bond. Hij hield het hele seizoen alle namen bij die prijzen hadden gewonnen bij de vrouwen of mannen. Die kregen dan een bedrag per punt. Hij heeft het jaren gedaan en nam de bond veel werk uit handen."

Overbodig geworden

Maar in de loop van de tijd veranderde er veel. "Het is versoberd en de bond nam het langzamerhand over. Mensen kregen andere sponsoren. Dus eigenlijk zijn we een beetje overbodig geworden."

Er is een brief opgesteld, die bij alle leden is gebracht. Volbeda: "Wij zijn naar alle leden gegaan om uit te leggen dat we eigenlijk niet meer zo nodig zijn. De meeste leden zeiden er akkoord mee te gaan. Het is de bedoeling dat we op 1 januari 2023 stoppen."