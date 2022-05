Aris Leeuwarden trekt aan het langste eind in duel tegen Donar

Het eerste rommelige kwart van de wedstrijd eindigde in 20-18, het tweede kwart in 36-38 en na het derde kwart stond het 56-60. Het slot van het duel was spannend, maar het was Aris dat aan het langste eind trok in MartiniPlaza.

Donderdag volgt de tweede wedstrijd en als er geen beslissing is gevallen, volgt zaterdag de beslissende derde wedstrijd. De winnaar speelt in de halve finale tegen Den Bosch. Na de Nederlandse play-offs beginnen nog de Belgisch-Nederlandse play-offs.