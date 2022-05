Het wandelende Bosk moet doorbouwen aan de droom van Joop Mulder

'Bosk' is bovendien onderdeel van Sense of Place, een verzameling van landschapskunstwerken waar Joop Mulder ook de oprichter van is.

Doorbouwen aan Joop zijn dromen

"We hebben echt een jaar de tijd genomen om ons te herpakken", zegt Wendy Gooren van Sense of Place. "We gaan Joop niet vervangen, want hij is niet te vervangen. Maar we werken met een artistiek adviesteam, dat het gedachtegoed van Joop en de kwaliteit van het werk bewaakt. We bouwen met elkaar door aan de dromen die Joop voor ogen had."

Sense of Place heeft nog twee andere projecten die nu met Arcadia te zien zijn. Naast 'Bosk' zijn dan 'De Streken', een 'getijdenproject' dat eerder al op Oerol was te zien, en het kunstwerk Gaia, van de Engelse kunstenaar Luke Jerram.