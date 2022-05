Vakbond VVMC: Arriva moet zuiniger zijn op zijn personeel

Volgens Arriva komen de dienstwisselingen voor een groot deel door het hoge ziekteverzuim. "De gevolgen van corona en uitgestelde operaties zijn nog merkbaar en er is een hoog ziekteverzuim", laat de vervoerder weten.

Arbeidsvoorwaarden

Maar volgens de vakbond is er een andere oorzaak. "Arriva krijgt vrij slecht vacatures ingevuld. Daar is Arriva niet uniek in, andere vervoerders hebben ook last van een krappe arbeidsmarkt", zegt Wim Eilert van de vakbond VVMC.

Daarbij zou meespelen dat veel mensen kiezen voor de NS als landelijke vervoerder. "Daar ligt een groot probleem voor Arriva. Dat proces is al jaren aan de gang. NS heeft gewoon betere arbeidsvoorwaarden. Mensen zien dat."

Roosters veranderen en komen te laat

Er komen met name klachten binnen over de dienstroosters. "Normaal gesproken hebben wij cao-afspraken met Arriva over dat er een dag of zeven van tevoren bekend is wat voor diensten je moet draaien." Maar dat lukt lang niet altijd, zo concludeert VVMC.

En dat terwijl het wel belangrijk is. Eilert: "Want die mensen draaien dubbele onregelmatigheid. Niet alleen verschillende diensten, maar ook verschillende starttijden. Dat betekent dat ze hun sociale leven moeten afstemmen op de roosters. Als die roosters dan constant wijzigen, is dat niet mogelijk."

Volgens Eilert is het in strijd met de cao. "We hebben begrepen dat het in Groningen erger is, in Fryslân in een iets mindere mate. Maar het is wel een breder probleem. Mensen moeten veel extra diensten draaien, dat is niet goed voor je gezondheid. Want rust is heel belangrijk."