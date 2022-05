4 maanden lang werk aan de A32 bij Akkrum door instabiele fundering

De snelweg wordt volledig opnieuw aangelegd omdat de fundering van beide rijbanen niet stabiel is. Daardoor ontstaan er gaten en hobbels.

In de richting van Heerenveen is er zo'n zes weken lang maar één rijstrook open, tot 22 juni. Vooral in de spits is er kans op files. De andere kant op zijn wel beide rijstroken open.

De toerit en afrit naar Akkrum is op 13 juni en 1 juli dicht. Daarnaast is de verzorgingsplaats bij Akkrum op 7 juni dicht. Er worden omleidingsroutes aangegeven.