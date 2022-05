Er zijn minder 'notoire overtreders' van de weidevogel-zorgplicht

Toezichthouders van de provinciale handhavingsdienst doen controles op de Wet natuurbescherming (Wnb). Zij zeggen dat boeren langzaamaan meer rekening houden met de weidevogel, al schrijft de FUMO ook: "We zijn er nog niet."

In maart zijn er afspraken gemaakt met landbouworganisaties, bijvoorbeeld over het maaien rondom nesten en het niet verstoren van vogels in de nacht.

Controle blijft nodig

Volgens de FUMO steken veel boeren tijd in het behouden van de weidevogels. Volgens FUMO-directeur Pieter Hofstra gaat het ook langzamerhand beter met de 'notoire overtreders', al blijft controle wel nodig.

Minder acceptatie

Als de FUMO denkt dat een boer of loonbedrijf zich niet aan de zorgplicht houdt, volgt een gesprek. Als zij zich ook daarna niet aan de regels houden, kan de FUMO handhaven.

Dat was echter dit jaar nog niet nodig. Directeur Hofstra denkt dat het overtreden steeds minder wordt geaccepteerd.